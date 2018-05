Régis Gurtner élu meilleur joueur de l'ASC

On le surnomme le "mur de Picardie". Le gardien de but de l'ASC qui a découvert cette saison la Ligue 1 avec Amiens, vient d'être élu meilleur joueur de l'ASC pour cette saison. Ce trophée des médias lui a été remis par un jury composé de journalistes du Courrier Picard et de France 3 Picardie