Relégation de l'Amiens SC en Ligue 2 : “nous nous réservons le droit d'aller plus loin pour que la justice passe”

La dernière semaine du mois d'avril 2020 aura été éprouvante pour l'équipe dirigeante de l'Amiens SC. Mardi 28 avril, Intersport, le principal sponsor du club de foot, annonçait mettre fin à ses partenariats financiers dans le sport. Et deux jours plus tard, la Ligue de football professionnel mettait fin à des semaines d'incertitude en sifflant la fin de la saison 2019/2020 lors de la 27ème journée.Une décision lourde de conséquences pour de nombreux clubs et plus encore pour les trois derniers du classement au moment de la suspension du championnat. Ils sont en effet relegués en Ligue 2. Parmi eux, l'Amiens SC, 19ème et avant-dernier au moment de l'interruption du championnat à 4 points de Nîmes, qui occupait la place de barragiste. Toulouse est également relégué.Après une semaine pareille, difficile de trouver quelqu'un pour répondre à nos questions du côté du stade de la licorne. C'est sur les réseaux sociaux qu'il faut en fait chercher : jeudi 30 avril, à 21h, Bernard Joannin, était en direct sur la page Facebook du club pour éclaircir la situation : "mon premier sentiment c'est l'injustice. L'Amiens SC n'a pas pu défendre jusqu'au bout son maintien en Ligue 1, déplore le président du club. Nous avions déjà joué en retour les équipes les plus fortes : le PSG, Marseille, Lyon. Nos concurrents - Metz, Nîmes et Dijon - ne les ont pas jouées. Donc il y a une relative forme d'injustice dans ce jugement. L'équité sportive n'est pas respectée. (...) Dans un championnat, il y a 19 matches aller et il doit y avoir 19 matches retours. Il restait 10 rencontres et 30 points à distribuer. Et nous étions à 4 points de Nîmes."Et de faire remarquer que l'Amiens SC a souvent retourné en sa faveur les classements in extremis : "Si on analyse toutes nos fins de saisons depuis le National, on se rend compte que l'ensemble de nos résultats depuis le National s'est construit sur la dernière partie de la saison. Donc cette injustice n'en est que plus flagrante". Car Amiens l'a montré dans son histoire : souvent décroché, le club aime se révéler en fin de saison pour se sauver. Une marque de fabrique depuis la Ligue 2 où l'ASC avait attendu la toute dernière seconde pour se faire une place dans l'élite.Quelle suite compte donner le club à cette relégation ? Bernard Joannin envisage un recours : "je vais me battre, avec toutes mes équipes, pour faire valoir nos droits parce que cette décision n'est pas juste. Nous allons attendre le procès verbal de ce conseil d'administration et le passage à l'assemblée générale et nous nous réservons le droit d'aller plus loin pour que la justice passe. Nous allons voir juridiquement si cette décision est fondée et juste".Car une relégation en Ligue 2 aura des conséquences économiques non négligeables sur les finances du club, notamment concernant les droits télé qui sont moins élevés qu'en Ligue 1. Une amertume d'autant plus forte que la saison prochaine, les revenus des droits télévisés devaient pratiquement doubler pour les clubs de Ligue 1. Avant d'expliquer le retrait du sponsor principal du club : "il y a eu un petit quiproquo. Intersport national, compte tenu de la crise économique que nous vivons en ce moment, a décidé de se retirer du sponsoring national sur l'ensemble des clubs de Ligue 1. Mais à titre personnel, votre président Bernard Joannin, propriétaire de plusieurs magasins Intersport dans la région Nord, sera présent".Pour Bernard Joannin, la LFP a manqué d'humanité dans sa prise de décision. La meilleure solution aurait été, selon lui, "la montée des deux équipes en tête de Ligue et l'absence de descentes de Ligue puis une année à 22 avec 4 descentes. (...) Mais la Ligue professionnelle de football a voulu faire correspondre sa décision pour les professionnels avec celle prise pour les amateurs".Une décision qui fait des mécontents logiquement parmi les supporters mais aussi du côté d'Amiens Métropole : la collectivité a accompagné financièrement le club en Ligue 1, notamment avec la rénovation du stade de la Licorne.

La Métropole amiénoise, qui loue son stade et l'a fait rénover pour la Ligue 1, fera bloc. Vendredi 1er mai, un communiqué de presse annonçait qu'Amiens Métropole a l'intention de saisir la justice quant à cette décision : "des conséquences sportives, la collectivité mesure déjà les répercussions tant sur le plan économique que sur l’attractivité. Ainsi la location du stade que paie l’Amiens SC à Amiens Métropole, les emplois directs et indirects générés par les rencontres auront un impact sur l’économie locale. De plus, Amiens Métropole a consenti de gros efforts financiers pour mettre à niveau le stade de La Licorne".



Reprise fin août en L1 ou en L2 ?

"Il n'y a pas que l'enjeu sportif: il y a aussi des enjeux économiques, reconnaît Guillaume Duflot, vice-président d'Amiens Métropole en charge des sports. Il y a des partenaires qui ont investi dans le club". Reste à détailler devant quelle juridiction l'affaire peut être amenée et si la perte d'attractivité d'un territoire est une accusation recevable.En Ligue 1 ou en Ligue 2, le club prépare déjà sa saison prochain. Avec quels joueurs ? Et surtout dans ce contexte ? Et avec quels partenaires financiers ? "Ça fait 6 à 7 semaines de préparation et 3 semaines de vacances pour les joueurs. Donc très rapidement, nous allons être, avec Luka Elsner et John Williams, dans la préparation de cette nouvelle saison, botte en touche Bernard Joannin. Je reviendrai vous expliquer quel est notre plan et quelle équipe nous allons avoir pour cette nouvelle saison. Et parallèlement, l'Amiens SC va défendre ses intérêts. Mais il faut que les supporters soient derrière nous. Nos partenaires doivent rester avec nous. Ensemble, on remontera la pente. Il faut une union sacrée. Cette épreuve va nous sonder".Des questions cruciales voire vitales pour l'un des plus petits budgets de l'élite du football français. L'Amiens SC aura joué 3 saisons et 104 matches en Ligue 1.Samedi 2 mai, le club organise une libre antenne avec ses supporters intitulée "Union sacrée" :A retrouver sur la page Facebook du club de 18h à 20h.