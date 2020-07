Relégation en Ligue 2 - Des supporters de l'ASC accrochent des banderoles de protestation sur la rocade d'Amiens

"Corruption, mafieux = LFP/FFF"

Les groupes officiels pas impliqués

"On voulait faire comprendre que la FFF et la LFP ne respectent pas les valeurs du football. Et leur dire à quel point ils sont incompétents pour nous". Il préfère rester anonyme. Au téléphone, ce supporter de l'Amiens SC explique que c'est un baroud d'honneur : lundi 13 juillet entre 6h et 7h, il a accroché avec d'autres supporters deux banderoles sur des ponts surplombant la rocade qui contourne la ville.Des messages peu sympathiques à l'encontre de la Ligue Professionnelle de Football, la Fédération Française de Foot et de son président, Noël Le Graët."Ça aurait été un autre club on aurait fait pareil. La décision qui a été prise d'arrêter le championnat définitivement et de faire descendre des clubs, c'est honteux, s'agace-t-il. Quand on voit que les matches amicaux sont autorisés avec 5000 personnes on aurait pu reprendre le championnat à huis clos. On ressent de la déception mais aussi de la colère. Tout ce cirque médiatique et juridique... Pour nous, la FFP et la LFP sont icnompétents. On a voulu leur faire savoir".Une initiative dont il tient à préciser qu'elle émane de supporters isolés et en aucun cas, des associations ou groupes officiels. Des groupes qui ont néanmoins salué l'actionSuite au confinement, la Ligue Professionnelle de Football a pris la décision d'arrêter défitivement la saison 2019/2020. Elle a également décidé de procéder aux montées et aux descentes selon le classement de l'époque. L'Amiens SC, alors 19e du championnat, a ainsi été relégué en Ligue 2. Une situation définitivement enterrinée le 10 juillet après que les dirigeants du club ont épuisé tous les recours juridiques possibles.