Une rentrée inédite pour les lycéens d'Amiens : "ça fait bizarre quand même d'être ici"

Devant le lycée Saint-Riquier mardi 1er septembre à Amiens, les Premières attendent leur rentrée prévue à 10h45.Les filles d'un côté, les garçons de l'autre et deux ambiances différentes. Blanche, Lise et leurs amies se sont regroupées près de l'entrée. "On est hyper stressées, lance l'une d'entre elles, ça fait six mois qu'on n'est pas venues ici." "Et puis on ne sait pas trop ce qu'il va se passer pour le programme", rétorque l'une des filles.En Première, il n'existe plus de filières (L, ES, S), mais trois spécialités choisies l'année dernière. Un changement qui ne semble pas perturber les garçons, regroupés un peu moins près de l'entrée du lycée. "Oh non ça va, on commence à avoir l'habitude de la rentrée", lance l'un d'entre eux. Adel, à côté, semble un peu moins détendu. "Ça fait bizarre quand même d'être ici."Concernant le programme, ils n'en savent pas plus que leurs camarades mais ne sont pas inquiets. Il est 10h30, alors que les filles sont déjà rentrées, les garçons profitent de leurs derniers instants de vacances. "Même si on s'est vus pendant l'été, on est super contents de se retrouver", confie Arthur.Au lycée Michelis dans le centre Amiens, la rentrée des Premières et Terminales se déroulait en début d'après-midi. Dès 13h déjà, Mathilde attend devant le lycée. Une rentrée inédite pour elle puisqu'elle change d'établissement. "C'est à cause des options, ici je peux prendre espagnol", confie-t-elle timidement.Un peu d'appréhension pour cette nouvelle arrivante, alors qu'à quelques mètres plus loin les copines se retrouvent. Finies "les vacances prolongées", selon elles, il faudra être concentrés dès le début de l'année. "Je pense que ça va piquer, affirme Joséphine. Nous on a repris les cours après le confinement mais pour certains ce n'est pas le cas et à mon avis ce sera plus dur pour eux."Côté protocole sanitaire, pas d'anxiété pour ces élèves. "On est obligés de porter le masque tout le temps mais ça va aller, on nous en a donnés déjà lorsqu'on a repris les cours en juin et puis après on a fait le stock, on se débrouille", explique Lila, étudiante également en Première."On espère qu'on pourra au moins passer le bac cette année, intervient Lucas qui rentre en Terminale. Mais ça va je ne suis pas trop inquiet."