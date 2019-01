Rentrée solennelle au conseil de prud'hommes d'Amiens

Autre source d'inquiétude : le nombre d'affaires étudiées

Le conseil de prud'hommes n'a pas dit son dernier mot

Lors de cette audience solennelle de rentrée, le conseil de prud'hommes d'Amiens fait part de ses inquiétudes.. Pour les prud'hommes, cette fusion pourrait être lourde de conséquences. "Un retard certainement de la gestion des dossiers et un traitement des jugements qui sera difficile à apporter vraiment au final" s'inquiète Philippe Harchin, conseiller prud'homal (U2P). "Le conseiller prud'homal a besoin d'un support juridique fort et le greffier en partie détient ces éléments qui nous permettent d'avancer dans la gestion de nos dossiers".Alors que la tendance nationale est plutôt à la baisse, les litiges traités à Amiens ont légèrement augmentés, notamment avec le procès Goodyear.. "Ils ne vont pas en fait engager toutes ces démarches, pour qu’au final avec la barémisation, avoir peu de dommages et intérêts au cas où ils gagneraient" déplore Isabelle Danjou,conseillère prud'homale (CGT).En décembre dernier, il a pris une décision inédite dans la région : celle de ne pas respecter le barème et d'accorder une indemnisation supérieure à un salarié licencié.Pour les prud'hommes, c'est une façon de revendiquer leur expertise en matière de droit du travail, comme l'explique Didier Rémy, conseiller prud'homal (FO) : "On essaye de mettre des barèmes en place, ça ne correspond pas à l’esprit de cette juridiction qui est là pour réparer les ruptures qui ne sont pas légales ou qui sont hors-la-loi et le fait de vouloir imposer les barèmes ne correspond pas à la vérité".Malgré un manque de moyens et une complication des procédures,