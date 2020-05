Réouverture des mosquées en Picardie : “on laisse le choix à celles qui sont prêtes”

Les bénévoles en plein nettoyage des mosquées à Amiens avant leur réouverture prochaine / © Youcef El Jilali



Des inquiétudes concernant la prière du vendredi

Ce samedi 30 mai, à Amiens, l'heure est au grand nettoyage. "Il faut tout désinfecter, ajouter du gel hydroalcoolique, afficher les règles à respecter", énonce Youcef El Jilali. Lui et une dizaine d'autres bénévoles se sont réunis spontanément pour nettoyer les mosquées de la ville. "On a commencé hier par la mosquée de Beauvillé puis on va poursuivre aujourd'hui par celle d'Etouvie, et ensuite les mosquées Al-Badr et Chekkar."Si aucune réouverture n'est encore officielle les bénévoles prennent de l'avance. "Au moins, quand elles décideront d'ouvrir, tout sera prêt", confie-t-il. L'équipe a aussi récolté des masques et du gel hydroalcoolique qui seront mis à disposition des fidèles. Deux conditions indispensables pour pouvoir accéder à la mosquée. "Il faut aussi venir avec son propre tapis de prière, mettre ses chaussures dans un sac et faire ses ablutions à la maison", indique-t-il.Des consignes préconisées également par l'imam de la mosquée de Beauvais. "Dans toutes les mosquées, il faudra porter un masque, assurer les distanciations sociales, apporter son propre tapis de prière, liste Hassan Younes, j'interdis aussi aux fidèles de se serrer la main à la fin de la prière et d'effectuer les ablutions à la mosquée."La semaine passée, alors qu'un décret pris le 22 mai autorisait les établissements de cultes à recevoir du public , les mosquées demeuraient fermées pour l'Aïd el-Fitr. Le conseil français du culte musulman (CFCM) n'était, en effet, pas favorable à une réouverture lors d'un grand rassemblement tel que la fête de l'Aïd.Aujourd'hui, le CFCM préconise une ouverture à partir du 3 juin pour les prières quotidiennes à condition de respecter les consignes de sécurité . "Au niveau régional, on laisse le choix aux mosquées qui sont prêtes de pouvoir rouvrir, indique Hassan Younes, également président de l’Association des Musulmans de l’Oise, à condition évidemment de tout mettre en place pour assurer les distanciations sociales. Les petites mosquées devront pouvoir gérer facilement, mais dans les grandes, cela risque d'être plus compliqué."Principale inquiétude pour l'imam : la prière du vendredi, qui peut rassembler jusqu'à 3000 personnes. "Encore une fois, on laisse aux mosquées le choix de garder la prière du vendredi si elles sont prêtes, mais on recommande aux responsables de réduire la capacité d'accueil au quart et d'organiser deux prières successives en les espaçant de 30 minutes."Le CFCM, lui, recommande de ne pas reprendre la prière du vendredi avant le 22 juin , date du début de la 3e phase du plan de déconfinement. "La sacralité de la vie humaine passe avant tout, rappelle Hassan Younes, je pense qu'il ne faut pas se précipiter et rester raisonnable."