Un réseau de trafic d'héroïne et de cocaïne démantelé à Amiens

Les policiers d'Amiens ont démantelé lundi 24 septembre un réseau de trafiquants de drogue installé dans la ville : 6 personnes ont été interpellées.Les suspects importaient de la cocaïne et de l'héroïne depuis les Pauys-Bas. Ils transformaient ensuite la drogue et la vendaient. Les enquêteurs ont établi que le réseau revendaient jusqu'à 3 kg de drogue par mois et gagné environ 1.000 euros mensuels.Lors de leur arrestation, les policiers ont saisi plus de 3 kilos d'héroïne, 150 gr de cocaïne, 7850 € dont 300 euros en faux billets, 3 armes de poing et 40 pieds de cannabis.Le lendemain, un couple était également interpellé : ils cultivaient du cannabis pour le compte du réseau.3 des personnes interpellées, deux hommes et une femme âgés de 22 et 24 ans, ont été déférées devant un juge d'instruction dans le cadre d'une comparution immédiate.