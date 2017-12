Le réveillon “Noël dans tous les cœurs” à Amiens change de lieu faute de budget

Une centaine de couverts de moins cette année

Les tables sont prêtes pour accueillir les convives pour la 55ème édition de "Noël dans tous les cœurs", le 23 décembre 2017. / © Amiens Jeunes

L'association Amiens Jeunes se veut rassurante : "nous n'avons refusé personne cette année", assure Anne-Claire Mercier, secrétaire de l'organisation. Le réveillon de "Noël dans tous les coeurs" est un événement qui rassemble environ 600 personnes âgées isolées tous les ans à Amiens, depuis 1991.Une soirée solidaire devenue une institution dans la capitale picarde. Pourtant cette année, des doutes se sont installés dans l'organisation de ce réveillon après une baisse de moitié de sa subvention annuelle. 7000€ cette année au lieu de 15 000€ habituellement, le résultat "d'un gros malentendu avec la mairie d'Amiens, mais nous sommes en discussion pour réajuster le budget l'année prochaine" explique Anne-Claire Mercier.Un fâcheux changement qui ne leur a pas permis de réserver la salle MégaCité qui accueille, habituellement, leurs 500 à 600 convives. Toutefois, le réveillon "Noël dans tous les coeurs" aura bien lieu mais cette année à Salouël, dans la grande salle des Évents, où 400 personnes feront la fête dès 19h30.La solution pour n'exclure personne, diminuer le nombre de bénévoles et privilégier les personnes âgées. Ils ne seront que 40 au lieu de 150, ce sera la seule conséquence de cette baisse de subvention selon l'association. Ils ont fait appel à un traiteur et à un orchestre pour le bon déroulé de la soirée. Et chaque convive recevra un cadeau de Noël.L'association cherche toujours des bénévoles pour le reste des activités de l'année. Permanence 7j/7 de 10h à 18h au 03 22 41 16 56.