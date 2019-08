Risque d'effondrement écarté au centre-ville d'Amiens après la formation d'une excavation

La rupture d'une canalisation d'eau n'est pas à l'origine de l'incident. / © Amiens métropole

Ce que l'on sait

Effondrement chaussée centre-ville d'Amiens

Reportage : Romane Idrès, Valentin Cruard et Fabien Desgardins. Intervenants : Philippe Magnier, Directeur général des services techniques d'Amiens

L'alerte a été donnée aux pompiers à 6 h 37 ce lundi 12 août.Un trou de 10 à 15 mètres de diamètre et 5 mètres de profondeur s'est formé au pied d'une brasserie place Léon Debouverie, entre le beffroi et l'hôtel-de-ville d'Amiens. Le risque d'effondrement est écarté. Seule la terrasse de la brasserie est menacée mais celle-ci est fermée pour les vacances.Trois locataires de l'immeuble situé au-dessus de la brasserie ont été évacués et accueillis dans les salons de l'Hôtel de Ville.Un large périmètre de sécurité a été mis en place. Par mesure de précaution, les réseaux de gaz et d'électricité ont été coupés.Selon les premières constatations, une fuite d'eau causée par une rupture de canalisation d'eau ne serait pas à l'origine de l'affaissement de la chaussée.Les services de prévention des risques et des fouilles archéologiques d'Amiens métropole effectuent actuellement les constatations et les relevés pour connaître l'origine de l'incident.Sous l'hôtel de ville dorment les vestiges d'un amphithéâtre romain de 15 000 places, comme on peut le découvrir dans une visite virtuelle proposée par Amiens métropole