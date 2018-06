Les robots envahissent Amiens

Pilotage de drone et dessiner avec un robot

© La Machinerie

Programme

, ateliers dede la robotique et de la, présentation de projets... laest mise à l'honneur à Amiens avec "", qui se déroule du 1er au 3 juin 2018.Organisé par l'association amiénoise La Machinerie, l'évènement(collèges, lycées et établissement de l'enseignement supérieur) qui vont s'affronte ce 1er juin dans une course de robots. "L'objectif pour les robots qui auront été fabriqués durant l'année par chacune des classes, sera de faire le meilleur temps possible au long d'un parcours prédéfini", explique l'association. "Chaque équipe disposera de plusieurs tentatives pour établir leur record. A la fin de la journée, un classement sera effectué en fonction des meilleurs temps réalisés".La compétition sera retransmise lors des 23ème Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens (du 1er au 2 juin), grâce à un partenariat avec l'association On a marché sur la bulle.La. Destels que leou encore la découverte de l'algorithmique sans écran seront proposés. Des démonstrations de robots ayant participé à laseront également réalisées durant le même jour.Le troisième et dernier jour,, "un​sera présent lors des 23eme Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens, à la Halle Sernam".Matin – Homologation et matchs de tests pour les équipes des Joutes de robotiqueAprès-midi – Matchs des Joutes de robotiqueFin d’après-midi – Remise des prix des Joutes de robotiqueSoir – Session d’entrainement sur table officielle pour les équipes Eurobot et TrophéesToute la journée – Stands de présentation autour de la robotique ouverts au grand publicMatin – Entrainement et premier matchs pour les équipes Eurobot et TrophéesAprès-midi – Matchs Eurobot et TrophéesSoir – Pot de l’amitiéCet événement est réalisé dans le cadre du PIA Picardie Science: