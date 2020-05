Rodéos sauvages : pour le maire de Glisy, “quand il y aura des victimes, il sera trop tard”

"Faire respecter cette loi"

D'une pierre deux coups

26 procès-verbaux pour excès de vitesse

Une voiture confisquée par la police

"Ma crainte, c'est qu'il y ait des accidents", s'alarme Guy Penaud, maire de Glisy. Vendredi 22 mai soir, aux alentours de 22h, environ 300 personnes se sont rassemblées autour d'un "rodéo sauvage" sur l'avenue Philéas-Fogg dans le sud-est d'Amiens.La commune de Glisy est régulièrement sujette à ce genre d'activité nocturne, illégales. Une habitude à laquelle Guy Penaud souhaite mettre un terme au plus vite. "Il faut qu'on trouve un moyen d'agir car quand il y aura des accidents et des victimes, il sera trop tard", alerte-t-il."C'est interdit par la loi de faire des rodéos sauvages, rappelle Guy Penaud. Je suis là pour faire respecter cette loi"."On réfléchit à des solutions qui empêcheraient ces rodéos", assure-t-il, tout en reconnaissant qu'il n'a pas la main en ce qui concerne les infrastructures de la route. Il est donc en contact avec l'Agglomération d'Amiens. "Je sais que certains des participants à ce genre de courses aimeraient qu'on construise un circuit pour qu'ils puissent s'adonner à cette pratique. Mais ce n'est clairement pas une de nos priorités", rajoute-t-il.L'avenue Philéas-Fogg est une deux fois deux voix, séparée d'un terre-plein central. Une parcelle dangereuse à traverser pour les piétons qui souhaitent se rendre de l'autre côté de la zone commerciale. "J'aimerais faire un aménagement qui faciliterait la traversée des piétons et qui aussi réduirait la vitesse pour empêcher les rodéos sauvages", détaille Guy Penaud. "Malheureusement je sais que ça ne permettra que de déplacer le problème...", estime-t-il d'un ton désabusé.La course a été interrompue après l'intervention de la police aux alentours de 22h10. Un groupe d'environ 300 personnes, qualifié d'hostile par une sources policière, était venus assister à l'événement. Et ce alors que les mesures de restriction de rassemblement due à l'épidémie de Covid-19, sont encore en vigueur. Il s'agit donc du premier rassemblement de cette envergure depuis le mois de mars à Amiens. La police a procédé à 26 verbalisation pour excès de vitesse.Un jeune homme de 18 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Il a été relâché samedi matin et sera prochainement convoqué devant le tribunal. Son véhicule, une Audi A3, a été saisie et mise sous scellé.