Roland Garros : fin de tournoi pour le Picard Constant Lestienne

Face à Marco Cecchinato, Constant Lestienne s'est incliné en deux sets (6-2, 6-3) lors du second tour des qualifications de Roland Garros ce 23 septembre. Il quitte le tournoi après une belle performance, au premier tour, contre Andrew Harris.

Il n'aura guère fallu plus de temps à Constant Lestienne pour s'incliner au deuxième tour des qualifications de Roland Garros, ce mercredi 23 septembre, que pour passer le premier tour, la veille. Tombé sur plus fort que lui, le tennisman originaire d'Amiens, 224au classement ATP, a perdu en deux sets (6-2, 6-3) face à Marco Cecchinato, 110mondial.En manque de réussite sur son service - seulement 69 % de succès au premier service - il n'est jamais parvenu à inquiéter son adversaire (zéro balle de break), qui en a profité pour plier le match en à peine plus d'une heure. Le Français de 28 ans avait offert un visage différent, mardi, contre l'Australien Andrew Harris, qu'il avait battu en deux sets (6-1, 6-1).