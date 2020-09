Roland Garros : le Picard, Constant Lestienne passe le premier tour des qualifications

En dominant Andrew Harris en deux sets (6-1, 6-1), Constant Lestienne, originaire d’Amiens, s’est hissé au second tour des qualifications de Roland Garros.

Constant Lestienne lance parfaitement la journée des Français en écartant Andrew Harris en une heure de jeu #RolandGarros



Suivez les qualifications en direct : https://t.co/Vd5MTYqNxY pic.twitter.com/37QXd4zJVQ — France tv sport (@francetvsport) September 22, 2020

Il lui aura fallu une petite heure. L’Amienois de 28 ans, Constant Lestienne, a écarté sans difficulté l’Australien Andrew Harris en deux petits sets (6-1, 6-1) pour filer au second tour des qualifications de Roland Garros, mardi 22 septembre. Le Français, 223e au classement ATP, s’est baladé en s’appuyant sur un service bien plus régulier que son adversaire (5 aces). Il n’a pas laissé une seule chance à son adversaire de convertir ses balles de break (3/3 sauvées) et n’a eu de cesse d’enchainer les coups gagnants (24 contre 7).Le Picard a probablement été très inspiré de limiter son temps sur le court puisque c’est un tout autre morceau qui se présentera devant lui pour une place au troisième tour des qualifications du Grand Chelem se tenant porte d’Auteuil. Constant Lestienne affrontera l'expérimenté Italien Marco Cecchinato qui s'est débarrassé du Letton Ernests Gulbis (6-3, 7-5).