Roller derby : les “Rolling candies” d'Amiens accueillent une étape du championnat de France

Roller derby

Amiens accueille ce week-end une étape du championnat de France de roller derby . Ce sport importé des États-Unis est principalement féminin et compte près de 4.500 licenciés en France.C'est surtout un sport d'équipe sur roulette. Les équipes sont divisées en quatre bloqueuses et une "jammeuse", la seule capable de marquer des points. Le but pour chaque équipe est de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre sur la piste ovale et permettre à sa "jammeuse" de doubler l'équipe adverse un maximum de fois.Et les bloqueuses, elles, gênent la "jammeuse" adverse. Autrement dit, la discipline est un sport de contact où la bonne humeur est de mise. "" confie Punching Doll, la capitaine des Black Tagadas de Calais,. "mais avant tout c'est quand même du plaisir et de la complicité qu'on a entre joueuses en tout cas".Ce sont les Rolling Candies d'Amiens qui ont reçu et préparé cette phase de la compétition.. "On reconstruit un collectif pour avoir une équipe qui permet de tenir dans le temps et qui va pouvoir évoluer et avoir des résultats qui seront intéressants" explique Choudoudou, capitaine de l'équipe amiénoise.