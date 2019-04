À Roye, les betteraviers se mobilisent contre la baisse drastique du prix de la tonne

Jean-Pierre Dubray, Vice Président CGB:

1️⃣Envoi d'1 courrier pr 1 demande de complément prix de 5€

2️⃣Demande à Bercy de vérification des comptes SLS avant/après quotas

3️⃣Ne plus signer les contrats SLS en 2020, attendre l'Organisation des planteurs qui préparera 1 contrat digne pic.twitter.com/ms7suZ6VCq — Miss Better (@_MissBetter) 5 avril 2019

Les betteraviers sont en colère, lea drastiquement baissé. "C'est inadmissible et indécent", s'est exclamé Dominique Fievez, président de la CGB ) de la Somme. Il s'est mobilisé ce vendredi 5 avril devant l'usine de conditionnement de Saint-Louis à Roye comme près de 300 planteurs.La Confédération estime le coût de production à plus de 22 euros la tonne, un chiffre bien au-dessus de la rémunération actuelle. Les betteraviers demandent donc une revalorisation dela tonne d'ici la fin du mois d'avril au groupe allemand Südzucker. Sinon, ils menacent de cesser de produire et d'organiser une pénurie.