Ruffin (LFI) fustige “la politique de classes” menée à la SNCF

Il y a une politique de classe au niveau de la SNCF depuis des années. #BourdinDirect — François Ruffin (@Francois_Ruffin) 14 mars 2018

"Catastrophe écologique et sociale"

"Macron est énarque, et c’est un vieux rêve des énarques, tuer la SNCF. A la sortie de la guerre, déjà, quand l’ENA est créée, le rail est déjà perçu par cette élite comme appartenant au passé." Entretien avec Philippe Mühlstein ! #SNCF #AvecLesCheminots https://t.co/nj8EwNalbc — François Ruffin (@Francois_Ruffin) 13 mars 2018

"Il y a une politique de classes depuis des années à la SNCF qui fait qu'on ne traite bien que les voyageurs de TGV", a déploré le député de la Somme sur BFMTV."Pour moi, la question qui doit se poser est: comment va-t-on démocratiser la SNCF ? Comment on va rendre ce bien commun accessible à tout le monde, pour tous et partout?", s'est interrogé celui qui affirme parcourir "41.000 km par an en train".S'appuyant surcréés en 2015, M. Ruffin s'est élevé contre "Macron, et les libéraux, et Bruxelles et Washington" qui "voient tous les problèmes sous la forme: 'il faut ouvrir à la concurrence'".► À LIRE AUSSI : Concurrence ferroviaire : comment ça marche en Europe ? Or, un car, "c'est 10 fois, 15 fois plus consommateur de CO2 que ne l'est le train", a estimé M. Ruffin. "C'est une catastrophe écologique, une catastrophe aussi sur le plan social. L'objectif, ça doit être de rendre le train accessible à tous et pas de créer une 3e, une 4e classe, 5e classe. On est nettement moins bien dans un car pour bosser, pour lire", a-t-il plaidé.Selon le député de la Somme, la prochaine ouverture à la concurrence du rail conduira à "rajouter du bazar au bazar" alors qu'aujourd'hui, "il y a un seul rail et c'est déjà le bordel"."La question, c'est plutôt comment on investit dans les trains qui existent", a-t-il souligné en appelant à un engagement fort de l'Etat à ce sujet.