Le Rugby Club Amiénois lance sa section "baby-rugby", pour les 3 à 5 ans

Développer le rugby en Picardie

"Développer les enfants au niveau moteur, affectif et social"

Un rugby adapté aux enfants

Déjà une douzaine de pré-inscrits

Un éducateur pour encadrer 6 enfants

Entraînement catégorie "baby-rugby" au Rugby Club Amiénois Début des entraînements le samedi 5 septembre.



Entraînements le samedi de 10h30 à 11h30 au stade Condorcet à Amiens.



A partir du 5 septembre, le Rugby Club Amiénois (RCA), ouvrira sa catégorie "baby-rugby". Réservée aux enfants de 3 à 5 ans, cette nouvelle section résulte d'une volonté de la Fédération française de rugby (FFR) de développer ce sport en touchant de nouveaux adeptes."Il y a un réel besoin de faire découvrir le rugby dès le plus jeune âge", affirme Benoit Venin, responsable de l'école de rugby du RCA. Une volonté d'autant plus affirmée dans une région où la culture "rugby" reste encore marginale.Oubliez les plaquages, les mêlées, la compétition, le "baby-rugby" est avant tout un moyen de faire découvrir le sport aux très jeunes enfants. "Le but, c'est de développer les enfants aux niveaux moteur, affectif et social, explique Benoit Venin. Le rugby n'est qu'un moyen d'y arriver"."On est très attachés aux valeurs du rugby. Le respect, le vivre-ensemble, le plaisir, l'abnégation et le dépassement de soi", rajoute-t-il. Le "baby-rugby", permettra d'inculquer ces valeurs dès le plus jeune âge.Sur le site de la FFR , l'objectif est clairement assumé : "Le baby-rugby, le rugby des tout petits, est une activité d'éveil ludique et sportive accessible aux enfants de 3 ans révolus, 4 ans et 5 ans".Cette activité ne peut être proposée que dans les clubs affiliés à la FFR. C'est le cas du RCA qui a le label depuis 2008.Les clubs doivent suivre une pédagogie précise, dictée par la FFR. Les séances ne doivent pas excéder une heure, le matériel (ballons, boucliers, plots...) doit être adapté à l'âge des enfants. Les tournois sont égalements interdits pour les enfants de 3 et 4 ans et ceux de 5 ans peuvent participer au maximum à un tournoi par trimestre."Environ 12 enfants ont déjà confirmé leur intérêt, précise Benoit Venin. Ce sont surtout des enfants proches du club pour le moment". Mais le RCA compte sur le bouche-à-oreille pour attirer de nouveaux joueurs. "Si on touche un enfant, on touche sa famille, ses amis", explique-t-il. Les inscriptions se feront lors des premiers entrainements, au stade Condorcet.Pour cette première année, le club se limite à 24 joueurs encadrés par au moins quatre entraineurs. "La Fédération préconise un éducateur pour 8 enfants. On a préféré miser sur un éducateur pour 6 enfants", détaille le responsable de l'école de rugby.C'est dans le contexte de la crise sanitaire due à la Covid-19, que sera lancée cette nouvelle catégorie. "A l'heure actuelle, nous sommes autorisés à débuter en septembre et nous espérons vraiment que cela ne changera pas afin de permettre à nos jeunes de reprendre une pratique sportive, déclare Benoit Venin. Bien évidemment, au vu du contexte sanitaire, nous devons adapter l'accueil des joueurs et de leurs familles". Les vestiaires seront fermés, les joueurs seront invités à régulièrement se laver les mains, le matériel sera désinfecté après chaque séance et les spectateurs devront respecter les mesures de distanciation.Le RCA est l'un des plus importants clubs de Picardie. Son école de rugby compte une centaine de licenciés, ce qui en fait le plus gros club de la Somme. "Avec la population d'Amiens, on bénéficie d'un important vivier", remarque Benoit Venin. Il ne manque plus qu'à attirer ces jeunes sur le terrain.