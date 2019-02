Rugby : la Somme et le Pas-de-Calais à l'heure écossaise

Un trophée en hommage au rugby de la Grande Guerre

Pour suivre les rencontres France - Écosse du Six Nations : France-Écosse version masculine, c'est à suivre sur France 2 samedi à partir de 15h15.

France-Écosse version féminine, c'est à suivre sur France 4 samedi à partir de 20h50.

Du 21 au 24 février, l'association Mémoire de Rugby et le RC Amiens organisent les "Scottish 4 days." Durant 4 jours, des rencontres autour du rugby et des commémorations sont organisées dans le Pas-de-Calais et la Somme.L'occasion de prolonger le centenaire 1914-1918 en rendant hommage aux 31 rugbymen internationaux écossais et au 22 internationaux français décédés durant la Grande Guerre.Parmi eux l'écossais Eric Milroy et son homologue français Marcel Burgun décédés en 1916 respectivement dans la Somme et dans la Marne. Une visite mémorielle, en présence des descendants des deux familles, leur est notamment dédiée ce vendredi.Depuis l'an dernier, le trophée Auld Alliance , créé à l'initiative de l'association Mémoire de Rugby, est remis au vainqueur du match des Six Nations France-Écosse.Cette année ce sera le 723e anniversaire de l’Auld Alliance, la plus vieille alliance entre deux nations ratifiée par la France et l'Écosse. Elle est en générale célébrée le 23 février de chaque année ou les jours de match de rugby France-Ecosse.Et parce qu'il ne faut pas oublier les filles, en parallèle, l'association Mémoire de Rugby aimerait remettre l'an prochain, durant le match France-Écosse féminin, le trophée Emilienne Moreau Evrard , du nom d'une résistante française.