Avec sa vidéo “J'ai dit stop”, un collège amiénois lauréat d'un concours contre le harcèlement

Vidéo lauréate dans la catégorie "Vidéo - Cycle 4" de l'académie d'Amiens pour le concours " Non au harcèlement" 2018 - Collège César Franck AMIENS “J’ai dit stop”

Une quarantaine d'établissements de l'Oise, l'Aisne et la Somme ont participé au concours "Non au harcèlement", mais c'est le collège César Franck qui a remporté le prix académique pour saQuarante quatre élèves de niveau cinquième ont participé au projet,Roland Carones, qui a réalisé. "C'était un bon prétexte pour parler de harcèlement, qui concerne un élève sur dix. Les élèves ont été réceptifs au message de tolérance. Ils ont entièrement écrit le texte et fait des propositions de mélodies que j'ai adaptées au piano."Le scénario est basé sur: les harceleurs, la ou les victimes, le ou les témoins. "Les élèves sont à un âge où il y a beaucoup d'exclusion et de jugement. L'objectif était aussi de former de futurs citoyens qui parviennent à marcher ensemble en tant que groupe, avec de la solidarité et du collectif."Le prix académique a été remis aux élèves le 23 mars à la Canopée. Prochaine étape, obtenir le prix national ?