Saint-Fuscien : trois agriculteurs ouvrent leur magasin de produits locaux pour favoriser le “Made in Hauts-de-France”

"Depuis l'ouverture ce midi, on a été dévalisés", s'exclame Grégoire Leleu, l'un des trois producteurs qui a lancé l'épicerie Aux 3 fermes. Située à Saint-Fuscien, au sud d'Amiens, le magasin de produits locaux a ouvert ses portes ce vendredi 12 juin.

Pour se lancer dans ce projet, Grégoire Leleu, producteur laitier s'est associé avec Sébastien Joly, producteur de volaille et Ulrik Maquigny, producteur d'agneau. À trois, ils gèrent cette épicerie qui propose bien sûr les produits de leurs élevages respectifs mais aussi ceux d'autres agriculteurs du secteur ou d'artisans des Hauts-de-France. Au total, 600 références sont disponibles.

Les gens veulent consommer local !

"On était déjà associés au magasin "esprit fermé" à Glisy, qui repose sur le même concept, explique Grégoire Leleu. On a eu l'opportunité d'ouvrir cette épicerie sur le même modèle, donc on s'est lancés".

"J'ai déjà un magasin à la ferme qui marche bien, rajoute-t-il. Il y a une demande, les gens veulent consommer local !"

Centraliser les producteurs locaux

À l'épicerie "Aux 3 fermes", il est presque possible de faire toutes ses courses. "On propose de la viande, des légumes, des fruits, des boissons... On a aussi des produits des traiteurs", énumère-t-il. L'épicerie permet de centraliser le travail des producteurs locaux. Une bonne manière de les soutenir sans avoir à faire la tournée des fermes de la région.