Les salariés de l'hôpital psychiatrique Pinel d'Amiens changent de stratégie

"Le but de cette journée c'est de continuer à lutter et à revendiquer ce qui a fait l'objet de notre collectif au départ, à savoir la surroccupation et le manque d'effectifs". Les salariés grévistes de l'hôpital Pinel d'Amiens ont levé le camps certes, mais ils ne lâchent rien.Plus dequi a enchaîné une séance de débat à l'espace Dewailly avec une marche dans le centre-ville d'Amiens. Certains sont venus du Havre, de Rouen, de Saint-Étienne du Rouvray et de Paris. Car le constat est le même partout en France, qui dégradent le quotidien des hôpitaux psychiatriques et détériorent la qualité des soins.Des salariés des hôpitaux psychiatrique de Rouen et du Havre ont même récemment mené des grèves de la faim et obtenu plusieurs dizaines de créations de postes en juin et juillet."Ce qu'on demande de façon urgence c'est de régler le problème de la préoccupations, soit par une ouverture de service ou par d'autres moyens, on y travaille", a déclaré à notre micro Christine Jounieaux, psychiatre à l'hôpital.Les salariés qui ont préparé des pistes de travail attendent que l'ARS leur donne des nouvelles dates de négociations.