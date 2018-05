Sécurité routière : le préfet de la Somme en colère face aux mauvais chiffres

Vraiment ça suffit. Nous sommes confrontés avant toute chose à un problème de comportement, insiste-t-il. L'état des infrastructures n'est quasiment jamais en cause. C'est toujours la vitesse, l'alcool, le téléphone, des priorités qui ne sont pas respectées, des dépassements aberrants…



Depuis le 1janvier, 16 personnes ont perdu la vie sur les routes du département de la Somme. C'est 33% de plus que l'année dernière à la même période.Le préfet, invité ce mercredi 16 mai sur le plateau de France 3, juge ces chiffres "très préoccupants". Philippe de Mester se dit "très inquiet, voire en colère" :Aussi lance-t-il aux automobilistes un appel à la prudence : "Soyons sérieux, reprenons-nous."Un appel d'autant plus nécessaire qu'actuellement en France, la tendance est plutôt à l'amélioration : au premier trimestre 2018, la mortalité a baissé de 6% par rapport au premier trimestre 2017 ( 44 morts en moins ). Ce qui fait de la Somme l'un des mauvais élèves.Déjà en 2017, le nombre d'accidents de la route était en hausse dans le département, même si les accidents en question avaient fait moins de morts qu'en 2016.Au 1er juillet entrera en vigueur l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires, une mesure à laquelle Philippe de Mester est favorable : "Toutes les mesures qui ont été prises depuis 30 ans, et qui ont permis de diviser par 5 le nombre de morts, ont toutes été impopulaires. Et voyez le résultat, il est là. Ce sera vrai également pour les 80 km/h."