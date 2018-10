Pour ses 107 ans, Robert Marchand va remonter sur son vélo

Les secrets de la longévité

On ne présente plus Robert Marchand. Cet Amiénois né le 26 novembre 1911, a enchaîné de nombreux records de l'heure sur son vélo malgré son grand âge. Record de l'heure des plus de 100 ans et des plus de 105 ans, des catégories créées spécialement pour lui.En août 2017, il décrochait le titre de champion du monde de cyclisme sur route des plus de 105 ans. Pour rappel, Robert Marchand a réalisé la meilleure performance mondiale dans l’heure en parcourant 22,547km dans la catégorie "Master des plus de 105 ans" en janvier 2017.A 106 ans, le plus que centenaire avouait annonçait sa retraite sportive sur les conseils de ses médecins.Mais en février dernier, il roulait encore sur les pistes du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.Cette fois, à l'occasion de son anniversaire, il va remonter en selle, toujours sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, a-t-il annoncé à nos confrères de l'Equipe.Du sport, pas trop de café, beaucoup de fruits et légumes, pas de cigarette et très peu d'alcool, Robert Marchand a toujours soigné son hygiène de vie. Ce baroudeur qui a bourlingué au Venezuela et au Canada a été successivement sapeur-pompier, planteur de canne à sucre, marchand de vin et maraîcher.Aujourd'hui, ses problèmes de rhumatisme lui ont fait arrêter la compétition mais ne l'empêchent pas de pédaler pour le plaisir.