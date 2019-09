Session de rattrapage du brevet : cinq fois plus d'élèves que d'habitude en Picardie

A peine deux semaines après leur rentrée au lycée, retour au collège pour 249 élèves de l’académie d’Amiens.Beaucoup d’entre eux n’avaient pas pu passer le brevet, prévu initialement les 27 et 28 juin derniers, en raison du report des épreuves à cause de la canicule. L’examen était reporté aux 1er et 2 juillet 2019. Problème, beaucoup avaient déjà réservé leurs vacances.Le ministère de l’éducation nationale avait assoupli les conditions d’inscription à la session de remplacement de septembre, d’habitude réservée aux cas spécifiques (accident, maladie ou décès d’un proche). Les élèves ont donc dû fournir un justificatif (billet de train, d’avion, réservation d’hôtel).Après des vacances d’été parfois studieuses, 249 adolescents de l’académie d’Amiens ont donc passé leur examen du brevet en septembre. C’est cinq fois plus que l’année précédente. Au niveau national, ils étaient plus de 11 000 lundi matin, c’est dix fois plus que d’habitude.L’épreuve se déroule sur deux jours. Après le français et les mathématiques ce lundi 16 septembre, mardi, c’est au tour des sciences, de l’histoire-géographie et la langue vivante étrangère.Pour certains, les vacances ont été stressantes. Comme pour Nicolas, qui attend la fin des épreuves pour décompresser."Je me sens assez stressé, mais ça commence à redescendre. Vivement demain que je puisse me reposer".Résultats à la fin du mois de septembre.