Le salon c'est l'occasion pour les éleveurs de montrer leurs plus belles bêtes, de valoriser le travail de toute une année. Alban Passet est éleveur de moutons suffolk à Aubencheul-aux-Bois dans l'Aisne, à 30 ans c'est sa première participation au concours général; il est également président de éleveurs de race suffolk.Pour Alban et sa compagne, l'élevage de mouton est avant tout une passion. Et s'il ne vit pas encore de ce métier, les juges ont récompensé son travail, une reconnaissance professionnelle qui va permettre à Alban de faire connaître ses bêtes.