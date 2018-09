Située à Amiens, l’entreprise Kap Verre refuse des commandes faute d’employés

Malgré un taux de chômage massif, certaines entreprises ont du mal à recruter. C’est le cas de la miroiterie Kap Verre, située à Amiens. Faute d’employés, l’entreprise doit même refuser des commandes. Avec Céline Rigot, directrice de Kap'Verre et Nicolas Legoix, technicien verrier. Un reportage de Thierry Bonté et Elise Ramirez.

Située à Amiens Nord, l’entreprise Kap Verre emploie 36 salariés, pour un chiffre d’affaire de 6 millions d’euros. Les clients se bousculent, a priori tout va bien. Sauf que la directrice de l’entreprise est contrainte de refuser des commandes. Motif : pas assez de bras pour produire. "Depuis 6 mois, on cherche un vitrier poseur. On a contacté l’ANPE, les boites d’intérim, Indeed, Le Bon Coin. Mais toutes les personnes qualifiées sont déjà en poste" se désespère Céline Ribot, chef d’entreprise.Kap Verre n’est pas une exception : toute la filière du verre est sous tension. Selon la directrice, certains jeunes préfèreraient le confort plutôt que le travail. « Les gens me disent qu’il est préférable de rester à la maison au vu des aides qu’ils ont » confie Céline Ribot.Certains salariés de l’entreprise ont même été embauchés sans formation et ont tout appris sur le tas. Preuve que l’industrie du verre recrute.