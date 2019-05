SNCF Amiens : grève des guichetiers

Le 1er juin prochain, en gare d'Amiens, il n'y aura plus que 2 guichets ouverts pour la vente de billets et conseils aux voyageurs. Les guichetiers sont en grève pour la seconde fois ce mois-ci.Pour la seconde fois, les guichetiers se sont mis en grève et ce matin, ils présentaient des pétitions.