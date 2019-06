Une soirée magique au zoo d'Amiens pour les enfants handicapés et leurs familles le 7 juin

Le zoo d'Amiens organise le vendredi 7 juin une "dreamnigth" soirée magique à destination des enfants handicapés, malades et leurs familles. A partir de 18h30 et jusque 22 heures, près de 500 enfants seront reçus au zoo d'Amiens.Les enfants vont découvrir les 400 animaux qui peuplent le zoo. Ils seront accueillis par de nombreux bénévoles dont les membres de l’association Cirqu’Onflexe qui joueront spécialement pour l’occasion leur dernier spectacle « Alice ». Buvettes, encas, repas des animaux et atelier sur les arts du cirque ponctueront la visite tout au long de la soirée.Les invitations ont été envoyées au moi de mai. Les enfants qui n’auraient pas reçu leur invitation sont priés de contacter le zoo au 03 22 69 61 07, ou à l’adresse mail suivante : animationzoo@amiens-metropole.com Cet évènement est international, créé en 1996 aux Pays-Bas, il est organisé dans près de 300 pays à travers le monde tous les 1er vendredis du mois de juin.