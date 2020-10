Somme : cinq ans requis contre le conducteur qui avait percuté un gendarme à Hombleux

Face au prévenu, très anxieux, un gendarme calme dont les cicatrices sont en partie dissimulées par le masque : ce mardi 20 octobre se tenait à Amiens le procès du conducteur accusé d'avoir renversé le militaire en 2019 en essayant d'éviter un contrôle routier. L'homme était poursuivi pour conduite malgré annulation, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, délit de fuite, violences avec arme sur personne dépositaire de l’autorité publique (tous en récidive), et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il comparaissait aux côtés de sa compagne, présente dans le véhicule au moment des faits et accusée de non-assistance à personne en danger.Le 2 mars 2019, un peu avant 23h30, le maréchal des logis chef Michel Verhee effectuait une opération de contrôle routier à Hombleux, près de Ham. Muni d'une lampe torche et d'un gilet réfléchissant, il fait signe à une voiture de s'arrêter. Le conducteur cherche à se soustraire et se déporte, percutant le militaire qui est projeté à environ deux mètres de hauteur avant de heurter le sol. Héliporté vers l'hôpital, il passera cinq jours dans le coma, douze en réanimation.A la barre, le prévenu a reconnu les faits mais a assuré n'avoir jamais eu l'intention de blesser. "Je m'en veux sincèrement, j'ai honte de la personne que j'ai été ce soir-là", a-t-il déclaré. "C’est juste quelqu’un qui, confronté à une décision qu’on doit prendre dans une fraction de seconde, fait forcément la mauvaise parce qu’il n’a pas le temps de réfléchir, et qui après s’en veut toute sa vie", a réagi son avocat, Me Stéphane Daquo.Un an et demi après les faits, Michel Verhee ne conserve aucun souvenir de ce qu'il s'est passé mais encore des douleurs. Il a pu reprendre le travail et ne pourra sans doute plus retourner sur le terrain. Alors que le procès aurait dû se tenir en avril en visio-conférence, le gendarme avait demandé son renvoi pour pouvoir se retrouver face au conducteur. "J’aurais espéré que [le prévenu] prenne d’avantage conscience de la gravité de ce qu’il avait fait, a indiqué son avocat, Me Guillaume Demarcq. Qu’il ne se présente pas avec un discours de circonstance qui consiste à dire : "J’ai pris conscience - la prison m’y a aidé - de la gravité de ce que j’ai fait." On s’aperçoit, si on gratte un peu, qu’il n’y a aucune prise de conscience."Le conducteur a déjà effectué treize mois de détention provisoire. Ce mardi, le parquet a requis cinq ans d’emprisonnement à son encontre, et six mois avec sursis pour sa compagne. Le jugement a été mis en délibéré. Il sera rendu le 29 octobre.