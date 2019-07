Somme : le concepteur de Samara et sculpteur mondialement connu Bruno Lebel est décédé

Sculpteur et écrivain

"J’ai le profond regret de vous informer que Bruno Lebel, le concepteur de Samara, est parti vers d’autres rives aujourd’hui", pose sobrement Ludovic Moignet dans un post facebook publié en ce dimanche 14 juillet. Le directeur du parc archéologique de Samara rend ainsi hommage à l'Amiénois son "mentor" devenu "ami" décédé à l'âge de 86 ans.Le Picard était une figure de la Somme. Choisi par le Crédit agricole et le département, le sculpteur alors maître de conférence à l'École Polytechnique et professeur à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris s'était lancé en 1982 dans la réalisation du parc de Samara. Le plus grand site archéologique du nord de la France niché à La Chaussée-Tirancourt ouvrira ses portes six ans plus tard. Il en sera un temps le directeur.Fait Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 1981, Bruno Lebel n'était pas seulement connu pour ses sculptures éparpillées aux quatres coins du globe, mais également pour ses recueils. Une de nos équipes était allée à sa rencontre en avril 2017 pour parler de son ouvrage "Ombres et lumières : haïkus".