La Somme dévoile son plan de lutte contre le frelon asiatique

Le nid de frelon asiatique, de forme ronde, se repère souvent en haut des arbres et à proximité d'un point d'eau. / © DANIEL BRUEL/PHOTOPQR/LE MIDI LIBRE

Pourquoi le frelon asiatique est-il dangereux ? Cet insecte envahissant est apparu en France il y a une quinzaine d’années. Il représente notamment un danger pour les abeilles, qui constituent sa nourriture favorite, de même que pour les vergers car il dévore aussi les fruits. Lorsqu’il se sent menacé, le frelon asiatique s’attaque parfois à l’homme et ses piqûres sont réputées très douloureuses voire parfois mortelles. Il est facilement reconnaissable grâce à sa taille et à sa couleur foncée, à dominante noire avec deux bandes orange et jaune sur l’abdomen. La faible présence de prédateurs explique notamment la reproduction très rapide de cet insecte, qui construit souvent ses nids en hauteur et près d’un point d’eau. A ce jour, le seul moyen de l’éradiquer est de détruire le nid pour éviter sa prolifération.



Depuis deux ans, les nids de frelons asiatiques se multiplient dans le département de la Somme. En 2018, les sapeurs-pompiers ont détruit plus de 500 nids, contre seulement vingt en 2017. Face à cette recrudescence, la préfecture a décidé de mettre en place un nouveau plan de lutte contre cette espèce invasive, notamment pour aider les maires des communes concernées.Ce nouveau plan prévoit que les pompiers de la Somme interviennent gratuitement pour détruire un nid en cas de danger imminent pour la population. Le SDIS 80 a d’ailleurs mis en place deux équipes réparties dans les centres de secours d’Airaines et de Ham. Ces dernières, équipées de matériel spécifique, interviendront pour les sollicitations urgentes.En revanche, si le nid se trouve dans un endroit moins risqué, il sera détruit par une société privée ou par le Groupement de Défense Sanitaire Apicole (GDSA 80). Dans son communiqué, la préfecture de la Somme rappelle "qu’il est fortement déconseillé de tenter de détruire un nid soi-même ou de s’approcher trop près au risque d’être victime de piqûres".Si vous découvrez un nid de frelon asiatique, n’hésitez pas à contacter votre mairie. Les services municipaux se chargeront ensuite de prévenir la préfecture et le GDSA 80.