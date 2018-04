Somme : les élèves du lycée le Paraclet réclament la rénovation de leur internat

Dégradations de l'internat du lycée agricole Le Paraclet

Les élèves et enseignants du lycée agricole Le Paraclet à Cottenchy dans la Somme sont en colère et le font savoir. "On est face à une institution qui ne tient pas ses engagements", s'agace Sylvain Guénard, professeur et co secrétaire régional du syndicat SNETAP-FSU.Depuis 2016, les élèves attendent la rénovation de leur internat, sans cesse repoussée par le conseil régional."Pendant des années certains travaux d'entretien n'ont pas été effectués. Les douches ne fonctionnent pas super bien, il y a des infiltrations d'eau un peu partout, le chauffage n'est pas top, l'isolation non plus", explique Sylvain Guénard."Les élèves sont obligés d'avoir deux couettes pour avoir une température à peu près potable", ajoute le professeur.Durant l'année scolaire 2016-2017, la Région s'engage a effectuer des travaux pour septembre 2017. En avril de la même année, ils sont finalement repoussés en 2018, puis 2019.Dans le Courrier Picard, Manoëlle Martin, vice-présidente chargée des lycées explique que les procédures administratives ont pris plus de temps que prévu à cause d'appels d'offres infructueux. "On lui demandera de nous fournir les appels d'offres parce que l'on sait pertinemment qu'il n'y en a pas eu", rétorque Sylvain Guénard.Le lycée compte au total 350 élèves. "C'est un très bon lycée, dommage que ce soit l'intendance qui pêche dans cet établissement", conclut le professeur.