Somme : l'enduro carpe de Saint-Sauveur, une affaire de famille et d'amis !

© Charles Behr / France 3 Hauts-de-France

"On oublie tout !"

Notre reportage à Saint-Sauveur (Somme)

Somme : l'enduro carpe de Saint-Sauveur, une affaire de famille !

Intervenants : Aymeric, pêcheur amateur; Ludovic, pêcheur en herbe; Aymeric, pêcheur éclairé; David et Mario, collègues, amis et pêcheurs. - France 3 Hauts-de-France - Reportage : Charles Behr et Marie Berthomé. Montage : Élisa Beaugé.

Luciano est comme un petit poisson dans l'eau. À seulement 6 ans, le jeune garçon déploie sa canne de pêche toutes les week-ends aux côtés de son papa. "Il n'avait pas un an lorsqu'on a commencé à aller pêcher en famille l'été. Il était dans le berceau avec nous," se souvient Aymeric, le paternel, bottes aux pieds et veste de treillis sur le dos. Ça a commencé avec moi, plus jeune, avec mon père. Et puis après Luciano a voulu demandé à aller à la pêche. C'est que du bonheur !"Pêcher, l'activité rêvée pour faire prendre à son fils un grand bol d'air. Ce dimanche 12 mai, il l'a emmené sur l'un des plans d'eau de Saint-Sauveur (Somme). "Il y a tellement de choses à observer dans la nature... Voir un enfant découvrir cette nature et ses yeux briller, c'est pour moi bien plus important que de le voir s'amuser sur une console [de jeux vidéo]," remarque Aymeric.À quelques mètres d'eux, un autre Aymeric s'est installé au bord du même étang. Outre le prénom, ce papa partage avec le précédent deux autres points communs : lui aussi est mordu de pêche et est venu accompagné de son fils. Ludovic vient taquiner le goujon depuis 10 ans avec son père. "Il m'a fait connaître ça, et lorsque j'ai eu un poisson au bout j'ai bien aimé et j'ai continué. Je ne suis pas allé vers d'autres passions !" confie l'adolescent. Son père lui est reconnaissant. "J'ai des amis carpistes qui me disent que j'ai énormément de chance que ton fils t'accompagne !"Non loin d'eux, David et Mario ont attrapé l'une des plus grosses carpes de l'enduro. C'est une belle récompense pour ces deux collègues de travail, même s'ils sont avant tout là pour décompresser. "La vie est un peu stressante en ce moment. Dès qu'on arrive au bord de l'eau, on oublie. La famille vient, on rigole. C'est vraiment un moment fort !" explique David.