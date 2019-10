Somme : à Glisy, un individu interpellé pour un rodéo sauvage

[#Contrelesrodeos]

Vendredi soir, un rodéo sauvage était illégalement organisé à Glisy. Les #policiers nationaux interpellaient un conducteur pour mise en danger de la vie d'autrui et refus d'obtempérer. Présenté au tribunal, son permis a été annulé.@RoutePlusSure pic.twitter.com/zHm8VgBWw9 — Police nationale 80 (@PoliceNat80) October 22, 2019

[ContreLesRodeos]

Pour votre sécurité, hier, la @PoliceNationale a mené sur @AmiensMetropole une opération de contrôle routier et de lutte contre les rodéos, plusieurs quads et motos ont été saisis. pic.twitter.com/ZzbQRMqhzv — Police nationale 80 (@PoliceNat80) September 21, 2019

Même si les forces de l'ordre ont encore du mal à enrayer le phénomène, désormais, la chasse au rodéo sauvage est déclarée à Amiens et dans les communes aux alentours par la police nationale. Et elle porte ses fruits.Avant 2018, les rodéos urbains étaient punis sur la base d'infractions au code de la route. Mais désormais toute personne qui met en danger la vie d'autrui sur la route ou trouble la tranquillité publique avec cette pratique dangereuse, encoure un an de prison et 15 000 euros d'amendes. La loi prévoit également la confiscation de l'engin motorisé.Le vendredi 18 octobre, le tribunal a annulé le permis d'un conducteur. Il s'adonnait à la pratique du rodéo sauvage à Glisy.Il y a un mois, la police nationale a effectué une opération de contrôle routier, au cours de laquelle des quads et des motos ont été saisis à Amiens.