Somme : un jeune homme de 26 ans meurt dans une collision avec un camion-citerne

Mercredi 12 juin, un jeune homme de 26 ans a perdu la vie dans un accident de la route dans la Somme. Le drame s’est produit sur la RD934 au lieu-dit La Grenouillère, près de Boves, aux environs de 20h.



La voiture de la victime s’est encastrée sous un camion-citerne. L’homme n’a pas survécu. Le conducteur du camion n’a pas été blessé mais a été particulièrement choqué. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident.

Une blessée grave à Solente Plus tôt dans la soirée, un autre accident a fait deux blessées, dont une grave, au niveau de la commune de Solente (dans l'Oise) cette fois. Deux voitures, conduites respectivement par une jeune femme de 25 ans et une jeune femme de 19 ans, se sont heurtées frontalement. Les deux véhicules se sont embrasés après le choc. La conductrice de 19 ans, en urgence absolue à l’arrivée des pompiers, a été transportée par hélicoptère à l’hôpital d’Amiens. Plus légèrement blessée, la seconde victime de l’accident a été conduite vers l’hôpital de Montdidier.