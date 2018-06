Somme : Laurent Somon reporte la fermeture des trois collèges

Laurent Somon sur Youtube

Laurent Somon, président du conseil départemental de la Somme avait annoncé mercredi 13 juin son projet de fermeture de trois collèges publics à partir de la rentrée 2019.Étaient concernés les collèges Guy-Mareschal à Amiens en 2019, Gaston-Vasseur à Feuquières-en-Vimeu en 2020 et celui du Val de Nièvre à Domart-en-Ponthieu d'ici 2023.Mais coup de théâtre ce mercredi 20 juin.Une semaine plus tard, Laurent Somon a finalement fait marche arrière et annoncé le report de ces fermetures de collèges dans la Somme.



Les parents d'élèves et enseignants des trois collèges s'étaient mobilisés pour protester contre cette fermeture. Cette mobilisation est à l'origine du revirement du président du conseil départemental.



Il dit dans cette vidéo avoir beaucoup écouté et consulté : "ne souhaitant pas opérer en pleine inflammation, j'ai décidé de reporter la fermeture de ces trois collèges dans la Somme".



Au micro de notre journaliste, il explique avoir pris cette décision pour "calmer cette violence et cette émotion qui se sont manifestées suite à ces annonces." Il affirme néanmoins que le projet de resectorisation est "indispensable" pour "améliorer la mixité sociale et la réussite scolaire."



Place à la concertation



Il propose alors la création d'une commission composée des différentes parties (le conseil départemental, l'inspection d'académie, les représentants des parents d'élèves, les chefs d'établissements, les enseignants, les représentants des agents des collèges, les élus locaux), pour étudier la sectorisation dans le département dans un esprit qu'il espère "constructif et sur la base d'un diagnostic partagé". Cette commission sera présidée et co-présidée par un élu de la majorité et un élu de l'opposition. Il espère que ces nouvelles mesures vont favoriser un climat d'apaisement et rassurer les familles.



Philippe Casier, conseiller départemental (DVG) et président du groupe Génération.s, a réagi dans notre 19/20. "J'ai envie de dire bravo à Laurent Somon. (...) Je suis content que Laurent Somon ait entendu. Il propose une large concertation, nous allons y aller. (...) Nous sommes toujours contre la fermeture de ces collèges, mais nous allons y aller." D'après lui, l'annonce de Laurent Somon est de bon augure. "On ne dit jamais "je renonce", on dit "je reporte"... On commence toujours par reporter."