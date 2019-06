La Somme représentée aux championnats du monde des jeunes sapeurs-pompiers

L’équipe des jeunes sapeurs-pompiers d’Albert dans la Somme a gagné sa place pour défendre les couleurs de la France en juillet à Martigny en Suisse lors d’un concours international. - Yolande Malgras, Mélissa Genevois, Fabien Desgardins

Ils seront dix minots à porter les couleurs de la France et à défendre celles de leur département de la Somme. Du 14 au 21 juillet 2019, ces ados, jeunes sapeurs-pompiers (JSP) de la commune d’Albert (Somme), représenteront l’hexagone avec leurs compères de Miribel (Ain). Ils affronteront près de 600 autres JSP."Cet événement est une chance unique pour les JSP de rencontrer des jeunes de cultures différentes qui partagent leur passion. Non seulement c’est intéressant de découvrir d’autres techniques, mais en plus, sur le plan humain, c’est très enrichissant", affirme avec enthousiasme Robert Radke conseiller CTIF.Une opportunité comme consécration pour le groupe. Depuis deux ans, les gamins jonglent chaque samedi entre matinée à l’entraînement et après-midi sur les "bancs" de l'école des jeunes sapeurs-pompiers pour participer au CTIF, nom de l’événement et ancien sigle du comité organisateur.