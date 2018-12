Somme : à Vignacourt, sa maison scintille de mille feux pour Noël

Père Noël, dis moi que ma maison est la plus belle !

maison décorée à Vignacourt

Marie-Josephe Tassin décore sa maison et son jardin depuis 10 ans pour les fêtes de fin d'année. Cette passionnée s'active un mois à l'avance pour que tout soit parfait. À l'intérieur comme à l'extérieur, c'est toute la maison qui brille. Et tous les jours elle vérifie son décor.Chaque année, elle investit encore un peu plus pour couvrir chaque centimètre carré de sa maison de guirlandes et autres personnages lumineux. Un loisir qui coûte une centaine d'euros mais, peu importe, comme dit l'adage "lorsque l'on est passionné, on ne compte pas !" Cette passion, Marie-Josephe est tombée dedans dès son plus jeune âge. Elle a hérité de cette fascination de Nöel de ses grands-parents et de ses parents.Ce qui essentiel pour cette habitante de Vignacourt, c'est le partage. Son plus grand plaisir à elle et à son mari, c'est le regard émerveillé des visiteurs, à 17h30, le spectacle commence petits et grands admirent son décor. Une attraction très appréciée dans la commune de Vignacourt, qui compte deux passionnés de maisons décorées.