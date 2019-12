Somme : à Villers-Bocage, élèves et hirondelles cohabitent dans la cour de récréation

Interdiction de détruire les nids

L'école municipale Les Hirondelles de Villers-Bocage (Somme) n'a jamais aussi bien porté son nom. Une quinzaine de nids de ces oiseaux, en forme de coupe percée d'une petite ouverture vers le haut, sont installés sur ses façades., une espèce identifiable par son plumage noir et blanc et dontHélas, la cohabitation avec les enfants et leurs enseignants est mise à mal par les déjections des oiseaux. Appelée à intervenir, l'association Picardie nature est intervenue les 4 et 11 décembre pour placer de simples plaques de plexiglas sous ces nids pour régler ce problème d'hygiène. Terminées les crottes sur la cour et les têtes des élèves : celles-ci restent sur la plaque !L'hirondelle est une espèce protégée et il est interdit de détruire les oeufs et les nids, à moins de remplacer ces derniers par des nids artificiels. Pour les besoins de travaux d'isolation réalisés pour la rentrée, l'école Les Hirondelles a dû détruire six nids et les recréer afin de ne pas désorienter les hirondelles., principalement en raison de la disparition de leurs proies et... de la destruction de leurs nids !La construction d'un nid, formé d'une accumulation de boulettes de boue et de salive, est un travail laborieux pour l'hirondelle. Les hirondelles réalisent en moyenne environ mille voyages pour chercher ces boulettes, parfois jusqu'à plus d'un kilomètre de distance. Vous avez bien calculé : ces oiseaux parcourent près de 1 000 kilomètres pour bâtir leur abri !si des hirondelles viennent nicher chez vous et que vous faites face à un problème de déjections, n'hésitez pas à contacter l'association Picardie nature . Tout en enrichant leur étude de l'oiseau, ces spécialistes pourront vous expliquer comment contourner le problème sans détruire le nid.