Somme : voyagez dans le temps au milieu des caravanes rétro au camping de Poix-de-Picardie

Entre partage et traditions

C’est une immersion totale. Certaines dames sont habillées comme dans les années 60. Après on ne peut pas dire que ce sont des costumes parce qu’elles ne s’habillent pas exprès pour l’occasion, c’est leur façon de se vêtir et de vivre au quotidien. Des familles entières sont là. Les visiteurs pourront découvrir les caravanes et être guidés par les particuliers. Chaque emplacement aura sa petite brocante. Il y a aussi des ateliers de cuisine picarde animé par des bénévole à partir de 10 heures et un marché des producteurs dans l’après-midi. Isabelle Vermesse, régisseuse du camping et secrétaire de l’association Picardie’Secrets

Une passion intergénérationnelle

Depuis quelques jours la traversée des allées du camping "Le Bois des Pêcheurs" a pris des allures de retour vers le futur. Bon ici, pas de Marty McFly ou de docteur un poil surexcité à la chevelure aussi blanche qu’ébouriffée, mais on peut vous assurer la présence de plus d’un véhicule iconique et vintage.Du 18 au 23 août, la ville de Poix-de-Picardie accueille le rassemblement de l’association Rétro Camping Club de France et propose une journée porte ouverte gratuite, samedi 22 août. "C’est un vrai voyage dans le temps, une bouffée d’air frais d’autant plus bienvenue en ce moment. On est super content", partage aussi soulagée qu’émerveillée, la responsable du camping, Isabelle Vermesse.De 10h à 17h, le public est invité à venir découvrir l'ambiance du camping rétro des années 50, 60, 70 au milieu d'espaces verts et boisés. Seules conditions, le port du masque et il faudra suivre un sens de circulation précis mis en place par la mairie.Si les échanges ne pourront pas être aussi chaleureux qu’ils l’avaient été en 2015 -première fois que le camping avait accueilli un événement similaire- la volonté d’échanger reste la même. "L’idée c’est le partage, la transmission des traditions et de ce camping de nos grands-pères ! Celui où il n’y avait pas de karaoké, de piscines ou plein de mobil homes. Ce camping où tout le monde se parle, échange."Les participants, tous adhérents de l’association du Rétro Camping France viennent de partout dans l’hexagone. Mais quelques étrangers se sont également glissés dans le lot :"Parmi les participants, il y a des familles entières. On a notamment une famille de Belges avec grands parents et petits enfants, mais d’autres viennent encore de plus loin. Il y a un italien qui nous vient de Milan."La recette semble d'ores et déjà séduire. Les curieux en redemandent. "On a vu des gens qui étaient là il y a cinq ans lorsqu’on a accueilli le rassemblement Rétro Camping international. Ils avaient notamment participé aux activités, appris à faire de la vraie ficelle picarde. Ils sont réemballés de revenir. On attend forcément du monde samedi en espérant que la météo soit clémente."Alors prêts pour un petit tour vers le passé ?