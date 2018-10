Spécialisé dans la réédition de vinyls des années 60, un label lance un appel à témoin

Un label décide de rééditer des vinyls oubliés

Dans les années 60, une scène musicale existait en Picardie, les Somethings à Amiens faisaient partie des meilleurs. Une réédition de leur seul et unique 45 tours va sortir, un objet devenu rarissime. La réédition de ce bijou sixties sort le 13 octobre, Gilbert pourra vous le dédicacer ce jour-là à la Malle à Disques à Amiens. Reportage Laurent Pénichou, JL Croci, Thibault Ledez, Fabien Desgardins ;

Retour vers les racines du rock... Claude PicardParmi eux, les Somethings, un groupe amiénois de rock populaire dans les années 1960. Une réédition de leur seul et unique 45 tours va sortir, un objet devenu rarissime.Mais Claude est tombé sur des groupes bien moins connus, voire même difficilement identifiable. C'est le cas du groupe. Après quelques recherches, Claude a glané quelques informations. On sait par exemple que leur disque 45 tours a été. Problème, aucun des membres n'est inscrit à la SACEM, aucun des titres à l'étranger non plus."Cela pourrait être des musiciens de passage, anglais, belges .... ou français ayant pris des pseudos. Des personnes sont allées il y des années au studio rencontrer les propriétaires mais aucun souvenir du passage de ce groupe", explique Claude.Musicalement, les deux titres sont Heavy Psyché / Garage avec des départs fulgurants à la guitare, le son de celle-ci sur ''They're coming'' évoquant ''Hot Sand" de Shocking Blue ....Probablement l'un des singles les plus rares et recherchés des seventies en France. Une seule certitude, le disque a été pressé en Novembre 1970, car la numérotation sur SONOTEC est à lire à l’envers, 11.07 = 70 11► EXTRAITS : We won't go back to the past Pour toute information utile permettant d'identifier les membres de ce groupe ou de les contacter, merci d'envoyer un message sur