Le spectacle Chroma revient illuminer la cathédrale d'Amiens à partir du 11 juillet

Port du masque obligatoire et jauge limitée

Haut en couleurs

Comme chaque année depuis 1999, un spectacle polychromique proposé en été et à Noël revient illuminer la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens.Initialement prévu en juin le lancement du spectacle Chroma a été repoussé en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19. Il est prolongé jusqu'au 30 septembre.À la demande de la préfecture, le port du masque est obligatoire et la capacité est limitée à 5 000 spectateurs. Des comptages seront effectués aux trois points d'accès du parvis de la cathédrale.

D'une durée de cinquante minutes, le spectacle conçu par les studios Spectre Lab et VLS propose un enchaînement de tableaux en mouvement et en musique. Sept vidéoprojecteurs sont installés aux abords de la cathédrale pour proposer une évocation de l’histoire de la cathédrale et de la ville par la couleur.



Le bleu évoque le financement de la construction de la cathédrale par les marchands waidiers, permettant la teinture en bleu des sayetteries amiénoises ou encore les reflets de la Somme. Le blanc suggère la lumière pure, la pierre vierge de tous pigments mais aussi les vêtements des ordres monastiques, du clergé. Le jaune évoque l’or, l’éclat de la lumière et la royauté. Le rouge peut tour à tour évoquer l’intensité d’un coucher de soleil en même temps que le sang purifiant et sanctifiant.



Le vert, bien que très présent dans la nature est particulièrement difficile à reproduire au moyen-âge. Il évoque la présence du végétal, d’un jardin généreux et luxuriant. Enfin, le noir dramatise le monument, le rend ténébreux, graphique et mystérieux. Ainsi, le nuancier devient le storyboard du spectacle et permet l’évocation de l’histoire d’un monument vivant.



Depuis son lancement en décembre 1999 plus de deux millions de personnes ont assisté aux colorations de la cathédrale.

durée de la vidéo: 01 min 48 Spectacle Chroma à Amiens

Une séquence pour les 800 ans de la cathédrale d’Amiens

Infos pratiques

Spectacle gratuit de 50 minutes depuis le parvis de la cathédrale. Tous les soirs du 11 juillet au 30 septembre (sauf les 25 et 26 septembre). 22h30 en juillet

22h en août,

Cette année la cathédrale la plus vaste de France fête ses 800 ans. À cette occasion un tableau vient rappeler la pose de la première pierre du chef d’œuvre gothique en 1220. Un tableau de 2.30 minutes déjà proposé pendant la session du mois de décembre.Les 25 et 26 septembre Chroma ne sera d’ailleurs pas projeté pour laisser la place à un autre événement "les bâtisseurs cartonnent" dans le cadre des festivités de l'octocentenaire de la cathédrale.