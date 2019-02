Le spectacle de Dieudonné maintenu à Amiens malgré l'interdiction de la mairie

Brigitte Fouré @brigittefoure Maire d'#Amiens veut interdire Dieudonné en mettant un arrêté pour " trouble à l'ordre public " Dieudonné a gagné hier à Lille ! Maires de France arrêtez de vouloir interdire Dieudonné c'est illégal ! Nous gagnerons ! #Stopacharnement #giletsjaunes pic.twitter.com/GTvobfMVCk — Dieudonné Officiel (@MbalaDieudo) 2 février 2019

Le juge maintient la représentation

Après avoir pris connaissance de la tenue du spectacle de Dieudonné ce samedi soir à Amiens, la mairie a décidé de prendre un arrêté municipal afin de l'interdire. Motif avancé : risque de trouble à l'ordre public.Ce n'est pas la première fois que les municipalités agissent en ce sens. La réservation des salles s'effectue donc désormais sous couvert d'anonymat, comme ce fut le cas à Marcq-en-Barœul vendredi. Via la société "Esprit de la Forêt", l’humoriste controversé loue des salles pour y jouer ses spectacles. Le lieu est tenu secret jusqu’au dernier moment pour ne pas ébruiter sa venue.Selon les informations de nos confrères du Courrier Picard , la salle de l'Espace Réceptions située dans le quartier Montières à Amiens a été réservé par la société "Esprit de la Forêt" ce samedi.Pour autant, aucun lieu n'a été communiqué aux spectateurs. "Le lieu exact de cette représentation vous sera communiqué par SMS et par e-mail au plus tard quelques heures avant le début de la représentation", peut-on lire sur le site de réservation de l'humoriste.Tout comme à Marcq-en-Barœul, le tribunal administratif a décidé ce samedi soir d'autoriser la représentation à Amiens, malgré l'interdiction de la mairie.Vendredi, le tribunal administratif de Lille avait donné raison à l'humoriste, estimant que la décision de la municipalité portait "une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et la liberté de réunion" et qu'il "n'existait pas de risques de trouble à l'ordre public."Dieudonné s'est déjà produit à Amiens en 2009, 2011 et 2012. En 2014, il s'était par ailleurs produit au Zénith. Selon l'AFP, le maire d'alors, Gilles Demailly (PS) avait expliqué qu'il n'appartenait pas à un maire de demander au préfet l'annulation de la tenue d'un spectacle.