Spectacle de Noël au cirque Jules Verne : 17 000 écoliers amiénois invités

La magie de Noël va commencer pour les écoliers de la ville d'Amiens à partir du 10 décembre et jusqu'au 21 avec un spectacle équestre présenté au cirque Jules Verne par l'équipe du Cirque Pagnozoo. Au programme dressage et voltige, un spectacle onirique et burlesque conçu pour les jeunes publics intitulé "l'Ombre du Zèbre"afin de les sensibiliser au cirque équestre. 17 000 écoliers sont attendus pour ce voyage enchanteur. 280 bus sont mobilisés pour cet évènement. Amiens est la seule ville en France à offrir ce genre de prestation aux écoliers de sa ville.Le matin à 9h30 pour les élèves des écoles maternelles.L’après-midi à 14h30 pour les élèves des écoles élémentaires.