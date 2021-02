Sport : connaissez-vous le kayak-polo ?

Nous connaissons tous le kayak et le polo. Mais connaissez-vous le kayak-polo ?

Ce sport de plein air nous vient du Royaume-Uni, où il a été inventé il y a un peu plus de cent ans. A cette époque, les joueurs évoluaient dans des tonneaux de bois sur l'eau, remplacés depuis par des kayaks, bien plus pratiques à manoeuvrer !

Aujourd'hui, le kayak-polo est une discipline de haut niveau, avec des championnats du monde organisés tous les deux ans par la Fédération internationale de canoë.

Le kayak-polo est un sport collectif qui se pratique sur un plan d'eau, reprend les principes du water-polo en kayak et évoque également le handball et le basket. Deux équipes composées de cinq joueurs, chacun évoluant dans un kayak, doivent marquer des buts avec un ballon, en se passant la balle à la main ou à la pagaie.

Les parties se déroulent en deux mi-temps de dix minutes chacune. L'équipe gagnante est celle qui a inscrit le plus grand nombre de buts.

Romain Boves, directeur de la base nautique de Loeuilly, dans la Vallée de la Selle (Somme) et entraîneur du club de Canoé-kayak, explique les règles à Kamini avant de le faire à participer à une partie débridée.

Pour aller plus loin :

Fédération Française de Canoë Kayak (FFCK)

https://www.facebook.com/ffcanoekayak

Tout savoir sur le kayak-polo

https://www.ffck.org/kayak-polo/presentation/

"La Vallée de la Selle, entre moulins et châteaux", dimanche 14 février à 12h55

Découvrez les gens de la Vallée de la Selle, au sud d'Amiens, dimanche 14 février à 12h55 sur France 3 Hauts-de-France dans "Les Gens des Hauts".

Un magazine écrit et réalisé par Stéphane Coens et présenté par Kamini

Une copropduction HDPM Production et France 3 Hauts-de-France

Nous nous laissons guider par Kamini au fil de la Selle, cette rivière qui s’écoule au sud d’Amiens. Un petit coin de nature qui regorge d’activités surprenantes.

Au programme :

Visite du château de Prouzel avec son propriétaire, Auduin de l’Epine, un vrai "gentleman farmer"

La Selle c’est aussi une rivière de première catégorie où Benjamin Dominique, fils et petit-fils de pisciculteurs, élève des millions de truites

A l’ESAT du Val de Selle nous découvrons le formidable travail d’insertion réalisé au sein de cet établissement, notamment autour du cheval. Nous y rencontrerons François Dutilloy qui conçoit et fabrique ces fabuleux engins.

Enfin, nous visitons un moulin restaurés par des passionnés, Marie-Jo et Dominique, amoureux d’art.

Tous les dimanches à 12h55 sur France 3 Hauts-de-France, Kamini part à la rencontre des "Gens des Hauts" qui s'engagent pour leur région.

Replay ▶ http://bit.ly/LGDH-Kamini​​​​