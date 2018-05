La statue du quai Bélu à Amiens cassée par des rugbymen de Marcq-en-Baroeul

RIP la statue de l’homme sur l’eau de Saint Leu qui n’aura pas résisté à un énième habillage #Amiens pic.twitter.com/pJwprGLhzg — njb⛈ (@NajibBayoumi) 13 mai 2018

© France 3 Picardie/Camille Di Crescenzo

La scène a été filmée et largement relayée sur les réseaux sociaux amiénois : dimanche, deux jeunes hommes ont grimpé en caleçon sur le dos de l'Homme sur la bouée et l'ont fait tomber dans l'eau quai Bélu à Amiens sous les yeux de centaines de témoins qui prenaient le soleil sur les nombreuses terrasses du quartier. L'oeuvre s'est brisée au niveau des chevilles :Depuis 1993, cette sculpture en chêne trône au milieu du Don et est régulièrement la cible des plaisanteries potaches des étudiants amiénois Mais jamais elle n'a été vandalisée à ce point. Selon des témoins cités par Le Courrier Picard , les vandales ont voulu partir avec la statue mais en ont été empêchés par des badauds. Ce sont des agents communaux qui sont finalement venus la récupérer dans l'eau :



Quelques heure splus tard, l'Olympique Marcquois de Rugby, de Marcq-en-Baroeul dans le Nord, a publié sur sa page Facebook un post présentant ses excuses : les 2 jeunes hommes qui ont endommagé L'homme sur la bouée sont des joueurs de l'équipe réserve de fédérale 2 évoluant en fédérale B :





Dans un communiqué, le club, qui "assumera ses responsabilités", a par ailleurs précisé avoir pris contact avec la mairie d'Amiens "pour trouver une solution afin de remettre en état l'oeuvre d'art qui a été détériorée".