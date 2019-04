Stéphanie Frappart après Amiens-Strasbourg : “Je réalise que ce match est entré dans l'histoire”

Stéphanie Frappart est la première femme à officier en Ligue 1 en tant qu'arbitre centrale. En 1967, Geneviève Lac, arbitre de football, intriguait les journalistes. pic.twitter.com/GZJlgVqSwI — Ina.fr (@Inafr_officiel) 28 avril 2019

"Si on siffle juste, la contestation n'existe pas"

Stéphanie Frappart, première femme arbitre en Ligue 1, rappelle à l'ordre le milieu de terrain de Strasbourg Samuel Grandsir lors du match face à Amiens le 28 avril 2019. / © FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Interview de Stéphanie Frappart

Réaction de Stéphanie Frappart, première femme arbitre en Ligue 1, après la rencontre Amiens-Strasbourg. - France 3 Tout le sport

À défaut d'un match palpitant, on retiendra plutôt que ce Amiens - Strasbourg était le premier match de Ligue 1 arbitré par une femme."Je ressens beaucoup de fierté, je me dis que j'ai réussi ce que je voulais faire, que j'avais les qualités pour arbitrer en Ligue 1", a estimé la jeune femme.Je réalise que ce match est entré dans l'histoire. Je sais que j'étais attendue, mais je l'ai pris comme un autre. J'ai montré aujourd'hui que j'avais les compétences et la capacité pour être là."Habituée à officier en Ligue 2 depuis 2014, la Francilienne âgée de 35 ans a bénéficié d'une promotion pour se "préparer" pour la Coupe du monde féminine en France qui débutera le 7 juin, selon la Fédération (FFF) qui s'occupe de désigner les arbitres.Imperturbable sur la pelouse de la Licorne, elle a mené son match avec poigne, distribuant au total 4 cartons jaunes. "Les joueurs ont accepté mon arbitrage, l'essentiel était là. J'ai trouvé que leur comportement envers moi était comme d'habitude. Si on siffle juste, la contestation n'existe pas", a affirmé Stéphanie Trappart.Aucune réclamation non plus du côté des entraîneurs qui ont, au contraire, souligné sa prestation."Je n'avais aucun souci avant le match sur le fait que Madame Frappart nous arbitre. Et mon avis n'a pas changé. C'est très bien qu'elle ait pu toucher le haut niveau", a déclaré l'entraîneur de Strasbourg Thierry Laurey."Je trouve qu'elle a fait son match. Elle a livré une prestation correcte. De toute façon, quand on ne parle pas de l'arbitre, c'est qu'il a été bon. Je dis bravo", a ajouté son homologue amiénois, Christophe Pelissier.