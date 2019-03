Structures, Roxaane, The Kinds ou Last night we killed pineapple ... À Amiens, quel groupe ira au Printemps de Bourges ?

Prise de son

Stuctures

Le rock post-punk des Amiénois de Structures, la jeune rappeuse Roxaane, le rock énervé du trio The Kinds et la musique ambiance 60-70 des Last night we killed pineapple. Ce sont les quatre groupes qui se sont affrontés le jeudi 31 janvier 2019 sur la scène amiènoise de La Lune des Pirates Deux de ces quatre groupes ont été sélectionnés pour le printemps de Bourges 2019 ! Une première dans l’histoire musicale de la Picardie.

Déjà en compétition l’an dernier, la formation amiénoise a pris de l’assurance et a mûri son projet. Normal qu’ils aient réussi l’épreuve du concert de sélection cette année. Le groupe se disait l’an dernier post-punk, mais depuis, ils ont inventé leur propre style : la rough wave. Rock sombre et énergique, avec la voix envoûtante de Pierre …

Le clip "Long Life" de Structures



Roxaane

C’est la révélation de l’année. À 18 ans, et quasiment un premier concert, elle se hisse au rang des heureuses élues qui ont été retenues pour se produire au printemps de Bourges.

Le clip "Cœur brisé" de Roxaane



The Kinds

Last Night We Killed Pineapple

Cultivant l’ambiguïté entre Eddy de Pretto et Christine and The Queens, cette jeune femme de la Somme s’est d’abord fait connaître en faisant des vidéos sur youtube, mais ce qui la motivait, c’était la poésie et la musique.Le rap est donc venu à elle tout naturellement. C’est l’une des trois sélectionnées des Hauts-de-France pour le Printemps de Bourges 2019.Ce trio d’origine amiénoise s’est rencontré… en école de jazz ! Amateurs de nombreux styles musicaux, c’est dans le rock qu’ils ont trouvé leur épanouissement ensemble.Dans un style épuré et carré, avec du gros son, Le groupe The Kinds sait se saisir des genres du passé pour réinventer un rock actuel.Deux frères et un grand blond, voilà le cocktail (à base d’ananas donc) qui compose ce trio au nom imprononçable et résumé LNWKP Amateurs autant du surf rock des années 70 que de la musique grunge des années 90, ils font ce qu’ils aiment en remettant tout cela à la sauce actuelle. Ca sonne fort, ça fait du bien aux oreilles !