Les supporters de l'Amiens SC en colère que le match contre Dijon soit avancé

La rencontre entre Dijon et l'Amiens SC est avancée à ce vendredi 12 avril à 19h.



Du coup, l'Amiens SC sera malheureusement privé de nombreux supporters à cause de cet énième changement d'horaire de dernière minute ! 👎👎👎#DFCOASC / #AmiensSC / #AmiensSCUnited ⚪️⚫️ — AmiensSCUnited (@AmiensSCUnited) 9 avril 2019

"Un vendredi à 19h ... Il n'y aura pas grand monde en déplacement (il y a encore des gens qui bossent)"..." Super 5h de route départ au alentour de 13h donc les travailleurs c mort"..."Ras le bol des matchs décalés à la dernière minute ! Dijon-Amiens avancé à vendredi 19h : un ami avait réservé le train et l'hôtel pour samedi !!"..."Faut dire merci aux gilets jaunes !!5 mois que ça dure ! Pas nouveau !"Et des commentaires comme ceux-là, il y en a foison sur les réseaux sociaux dédiés aux supporters de l'Amiens SC depuis que le club a annoncé l'avancée du match contre le DFCO à Dijon au vendredi 12 avril. Une décision prise en lien avec le mouvement des gilets jaunes prévu dans la ville bourguignonne le samedi 13 avril, date initiale de la rencontre.Ce qui pose problème aux supporters amiénois, c'est l'annonce tardive de ce changement de date. Et surtout que le match soit programmé un vendredi soir : ceux qui voudraient se rendre à Dijon doivent prendre une journée de repos.Le club a affrété un bus pour emmener les supporters à Dijon mais il est prévu d'arriver à 16h sur place : "attendre de 16h jusqu'à 19h avec seulement les échauffements à voir, c'est trop long", se plaignent nombre de fidèles qui excluent donc de se déplacer.Le match Dijon/Amiens SC, qui compte pour la 32ème journée du championnat, est très important pour le club de foot amiénois : les deux équipes, respectivement 18 et 17ème, se battent pour le maintien. Cette rencontre dite "à 6 points" permettra au vainqueur de creuser l'écart avec les autres reléguables. Deux autres matches seront tout aussi importants pour l'ASC : contre Monaco et Guingamp.Par ailleurs, Nantes-Amiens (33ème journée) est également décalé du samedi 20 au dimanche 21 avril à 15 heures.