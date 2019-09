Technic reprend le site Brenntag d'Amiens et annonce la création de 40 emplois

Une quarantaine d'emplois créés les trois premières années

A propos de Technic Inc Technic Inc. est une société familiale américaine dont le siège mondial est basé à Cranston, RI (USA). Technic emploie près de 1000 personnes dans le monde. Depuis 75 ans, Technic est un fournisseur global de produits et équipement pour l’industrie électronique des composants et connecteurs aux circuits imprimés jusqu’à la fabrication des semi-conducteurs. Les principales gammes de produits vont des procédés et équipement de métallisation, des spécialités chimiques, des poudres de métaux précieux aux systèmes de contrôle analytique pour la fabrication des semi-conducteurs. Technic dispose maintenant de plus de 20 implantations dans 14 pays de l'Amérique du Nord, à l’Asie en passant par l’Europe.

Avant sa fermeture au printemps 2018, Brenntag employait 35 salariés à Amiens. Le grossiste allemand en produits chimiques industriels avait décidé de trouver un repreneur pour son site via un cabinet spécialisé.À l’issue de cette démarche, Brenntag a choisi de retenir la proposition du groupe américain Technic. Ce dernier va créer une quarantaine d'emplois à Amiens. Proche de son site historique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Technic était fortement intéressé par Amiens pour développer son activité à l'international.Technic a reçu un soutien financier - sous forme de subventions ou d'avances remboursables - de la part d'Amiens métropole, de la Région, de Nord France Invest et de l’État par le biais de la DIRECCTE.De très importants travaux de mise à niveau du site pour un budget de plus de 7 millions d’euros sont engagés par le groupe Technic pour adapter l’usine à la fabrication de produits pour l’ultra High Tech. La mise en service du site est prévue pour 2021. Les quarante emplois qui seront créés s'adresseront en priorité aux anciens salariés de Brenntag qui possèdent déjà un savoir-faire dans le domaine de l'industrie chimique.